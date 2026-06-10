От 8 до 11 лет колонии: в Кузбассе осудили членов банды наркоторговцев

Фото: архив КП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе вынесен приговор членам банды наркоторговцев. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области и прокуратуре Кузбасса.

На скамье подсудимых оказались четыре мужчины и три женщины в возрасте от 20 до 30 лет. Они являются жителями Новокузнецка, Прокопьевска, Осинников, Гурьевского округа, а также Республики Хакасия.

Фигуранты работали на теневой интернет-магазина по продаже наркотиков. Распространяли запрещенные вещества в городах Кузбасса, а также в Томске. Члены банды выполняли функции «менеджеров по персоналу», «оптовых курьеров» и «закладчиков».

Серия задержаний прошла весной 2021 года. В частности, в Осинниках полицейские остановили на трассе «Мицубиси Лансер», на котором передвигались драгдилеры. Полицейские нашли у подозреваемых 20-летних супругов 6 граммов синтетического наркотика, а также в снегу у дорожного знака тайник с приготовленной к сбыту крупной партией вещества - общая масса составила более 100 граммов. Всего сотрудники полиции изъяли у участников организованной группы более 400 граммов наркотиков.

Суд признал фигурантов виновным и назначил каждому из них от 8 до 11 лет колонии общего и строгого режимов. Кроме того, в доход государства были конфискованы автомобили осужденных «Мазда Фамилия», «Мицубиси Лансер» и «Форд Фокус».

Ранее мы писали, что житель Кузбасса оказался в реанимации после укуса змеи, а также в Кемерове в День города до Московской площади запустят шаттлы.

Читайте также: График отключений горячей воды в Кемерове 2026.