Кузбасские медики сделали переливание крови более безопасным для пациентов

Фото: пресс-служба АПК.

Кузбасский центр крови внедрил сразу несколько современных технологий, которые помогают сделать переливание более безопасным, быстрым и эффективным. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Так, производство тромбоконцентрата в специальном растворе позволяет переливать тромбоциты, необходимые для остановки кровотечений, с минимальным риском нежелательных реакций. Кроме того, новый метод прекращения размножения патогенных вирусов продлевает срок хранения тромбоцитов.

Благодаря технологии «пулирования» удалось объединить несколько лечебных доз криопреципитата (препарат, который помогает крови свертываться) в одну. Теперь врачам для остановки кровотечения достаточно сделать один укол.

Также разработана программа специальной очистки донорской крови, которая удаляет вещества, вызывающие аллергические реакции. А благодрая современным способам криоконсервирования можно сделать запасы компонентов крови с длительным сроком хранения. Например, раньше тромбоциты жили всего пять суток, теперь могут храниться два года.

«Наши кузбасские специалисты начали применять новые технологии, которые буквально спасают жизни. Мы гордимся тем, что эти инновации уже работают у нас в Кузбассе, и готовы делиться опытом с другими регионами», — отметил губернатор Илья Середюк.

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