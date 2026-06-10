В Кемерове ограничат движение транспорта из-за празднования Дня города

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове 11-12 июня введут ограничения для транспорта из-за празднования Дня России и Дня города. Об этом предупредили в городской администрации.

Так, с 20:00 четверга, 11 июня, до окончания фейерверка будет запрещена стоянка:

– по дороге-дублеру проспекта Притомского от Московской площади до СК «Кузбасс-Арена»;

– по проезду Фестивальному между ледовым дворцом «Кузбасс» и Московской площадью;

– по проезду вдоль СК «Кузбасс-Арена» от дороги-дублера проспекта Притомского до поворота на набережную;

– при въезде на парковку напротив Московской площади;

– при въезде к пожарно-спасательной части №1 по улице Терешковой, 14А в прямом и обратном направлениях.

Кроме того, 12 июня с 14.00 до окончания фейерверка нельзя будет проехать:

Фото: администрация г. Кемерово.

– по дороге-дублеру проспекта Притомского от Московской площади до СК «Кузбасс-Арена»;

– по проезду Фестивальному между ледовым дворцом «Кузбасс» и Московской площадью;

– по проезду вдоль СК «Кузбасс-Арена» от дороги-дублера проспекта Притомского до поворота на набережную;

– при въезде на парковку напротив Московской площади.

Ранее мы писали, что житель Кузбасса оказался в реанимации после укуса змеи, а также в Кемерове в День города до Московской площади запустят шаттлы.