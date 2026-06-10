Кузбасс завершает посевную кампанию

Фото: пресс-служба АПК.

Посевная кампания в Кузбассе выходит на финишную прямую: засеяно более 752 тысяч гектаров, в том числе 444 тысячи — зерновыми и зернобобовыми, 256 тысяч — техническими культурами, около 6,6 тысячи — картофелем и овощами. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

По словам губернатора Ильи Середюка, большой вклад в работу отрасли вносят фермеры – на их долю приходится почти половина всего производимого зерна, треть масличных и пятая часть картофеля.

«Мы поддерживаем их грантами, субсидиями, помогаем с обучением и сбытом продукции. За пять лет на развитие таких хозяйств направлено более 430 млн рублей. В целом сельское хозяйство — важнейшее направление диверсификации экономики региона. Мы и дальше будем поддерживать приток инвестиций и современных технологий в эту сферу, в том числе стимулировать развитие переработки и экспортных производств», — сказал глава региона.

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