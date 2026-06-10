В Кемерове подросток на мотоцикле сбил школьника на велосипеде

Фото: Госавтоинспекция Кузбасса.

В Кемерове, в районе 3-го Иланского переулка, произошла авария, в которой пострадал ребенок. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса.

По предварительным данным, 17-летний подросток на мотоцикле врезался в ехавшего впереди 12-летнего велосипедиста. В результате столкновения младший мальчик получил травмы.

При проверке выяснилось, что юный байкер нарушил едва ли не все возможные правила: у него нет водительских прав, он ехал без шлема, а сам мотоцикл не зарегистрирован и не застрахован.

В присутствии родителей на подростка составили административные протоколы. Ответственность понесла и его мать - на нее оформили протокол за передачу транспорта лицу без прав. Кроме того, сотрудники ПДН сейчас решают вопрос о привлечении женщины к ответственности за ненадлежащее воспитание сына.

Ранее мы писали, что в Кемерове в День города до Московской площади запустят шаттлы, а еще кузбасские медики сделали переливание крови более безопасным для пациентов.