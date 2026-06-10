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НовостиОбщество10 июня 2026 5:50

Более 2,5 тысячи кузбассовцев уже получили путевки в санатории в этом году

В 2026 году бесплатное санаторное лечение получат почти 3,5 тысячи жителей региона
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Отделение Соцфонда по Кузбассу уже выдало льготникам более 2,5 тысячи путевок в санатории - это 70% от всего объема, запланированного на 2026 год. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего в текущем году поправить здоровье смогут 3 478 человек, включая самих льготников и тех, кто их сопровождает.

Бесплатное лечение полагается ветеранам, инвалидам и другим категориям граждан при наличии медицинских показаний от врача. Соцфонд берет на себя не только расходы на процедуры и проживание, но и оплату проезда к месту отдыха и обратно. Для детей с инвалидностью и инвалидов I группы сопровождение также будет бесплатным.

«Для получения услуги важно сохранить санаторно-курортное лечение в составе набора социальных услуг в натуральном виде», - напомнила управляющий региональным отделением СФР Людмила Бабичук.

Подать заявление на путевку можно через портал «Госуслуги», в МФЦ или в клиентских службах Соцфонда.

Ранее мы писали, что в Кемерове в День города до Московской площади запустят шаттлы, а еще кузбасские медики сделали переливание крови более безопасным для пациентов.