Более 2,5 тысячи кузбассовцев уже получили путевки в санатории в этом году

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Отделение Соцфонда по Кузбассу уже выдало льготникам более 2,5 тысячи путевок в санатории - это 70% от всего объема, запланированного на 2026 год. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего в текущем году поправить здоровье смогут 3 478 человек, включая самих льготников и тех, кто их сопровождает.

Бесплатное лечение полагается ветеранам, инвалидам и другим категориям граждан при наличии медицинских показаний от врача. Соцфонд берет на себя не только расходы на процедуры и проживание, но и оплату проезда к месту отдыха и обратно. Для детей с инвалидностью и инвалидов I группы сопровождение также будет бесплатным.

«Для получения услуги важно сохранить санаторно-курортное лечение в составе набора социальных услуг в натуральном виде», - напомнила управляющий региональным отделением СФР Людмила Бабичук.

Подать заявление на путевку можно через портал «Госуслуги», в МФЦ или в клиентских службах Соцфонда.

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