В Кузбассе выделили еще почти 200 гектаров земли под жилую застройку

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В Кузбассе под жилищное строительство выделили еще 216 участков и территорий общей площадью почти 196 гектаров. Такое решение принял оперативный штаб проекта «Земля для стройки». Об этом сообщили в Росреестре Кузбасса.

Лидером по количеству новых площадок стало село Вишневка Беловского округа - здесь под частные дома подготовили сразу 127 участков. Также значительные территории выделены в Ленинске-Кузнецком, Прокопьевске и Калтане.

Проект «Земля для стройки» работает в регионе с 2020 года, и за это время в оборот ввели уже более 3 720 гектаров земли. Подобрать подходящий вариант можно самостоятельно через специальный сервис в Национальной системе пространственных данных. Там в открытом доступе указаны адреса, площадь, примерная стоимость и наличие инфраструктуры.

Как отметила руководитель областного Росреестра Ольга Тюрина, такая открытость данных помогает привлекать инвестициии быстрее решать жилищные проблемы региона, превращая пустующие земли в готовые к застройке площадки.

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