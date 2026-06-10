РУСАЛ и Правительство Кузбасса подписали Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2026 год

Фото: Валентина ЛАНГУЕВА

В соответствии с Соглашением РУСАЛ софинансирует благоустройство и реализацию социальных программ на территории Новокузнецка, в частности, в Кузнецком и Орджоникидзевском районах.

Подписи под документом поставили управляющий директор Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ Андрей Терентьев и председатель Правительства Кузбасса Андрей Панов.

В Кузнецком районе на средства РУСАЛа будут благоустроены сквер за зданием Кузнецкого районного суда (ул. Смирнова, 10) и сквер на ул. Метелкина (от ул. Бугарева, 12 до ул. Обнорского, 31 и от ул. Ленина, 71 до ул. Метелкина, 1) с обустройством подходных путей к стационару инфекционного отделения №2 Кузбасской детской клинической больницы им. профессора Ю.Е. Малаховского.

Обновленные пешеходные зоны появятся вдоль дома №5 на ул. Грибоедова и от ул. Ленина до школы №50, возле стадиона «Регби», школы №24 и специальной школы-интерната №88 (от ул. Ленина 89 до ул. Ленина, 101).