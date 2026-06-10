В Новокузнецке детские сады готовят к новому учебному году

Фото: соцсети Дениса Ильина.

В Новокузнецке вовсю готовят детские сады к новому учебному году. Об этом рассказал мэр Денис Ильин.

Работы идут параллельно с летней оздоровительной кампанией. Главная задача - сделать так, чтобы к осени ребята вернулись в обновленные, уютные и безопасные группы.

Сейчас в зданиях вовсю идет косметический ремонт: специалисты обновляют отделку стен и потолков, меняют изношенные полы и светильники, а в санузлах и пищеблоках укладывают новую плитку и меняют сантехнику. На прилегающих территориях тоже кипит работа - там красят веранды, обновляют игровые площадки, разбивают цветочные клумбы и создают арт-объекты.

Педагоги тем временем заняты бумажной работой: они приводят в порядок расписания, режимы дня и учебные планы.

Все учреждения города должны быть полностью готовы к приемке к 20 июля, пока ремонты идут строго по графику.

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