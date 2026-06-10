Более 313 тысяч кузбассовцев выбрали, какие территории преобразятся в 2027 году

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе близится к финалу голосование за территории, которые преобразятся в ближайшем будущем. К нему уже присоединились более 313 тысяч жителей региона. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

В этом году на обсуждение вынесли 149 локаций в 24 муниципалитетах области. По итогам выберут 86 объектов-победителей - именно те площадки, которые наберут больше всего голосов, капитально отремонтируют в 2027 году.

Чтобы принять участие, нужно зайти на специальный сайт, авторизоваться через «Госуслуги» и выбрать понравившийся проект. Сделать свой выбор можно до 12 июня включительно в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

«Важно, что выбор делают сами жители - мы благоустраиваем исключительно те территории, которые нужны людям, где они хотят гулять с семьями и проводить время. Наша задача - использовать эти возможности на пользу людям, добиваясь неукоснительного выполнения сроков и качества благоустройства всех объектов», - губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Федеральный проект успешно работает в Кузбассе с 2017 года. За это время вторую жизнь получили уже более 600 общественных пространств: парков, скверов и набережных.

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