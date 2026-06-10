Производители напитков из Кузбасса могут подать заявки на конкурс «РОСГЛАВВОДА»

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Открылась регистрация на конкурс «РОСГЛАВВОДА - Главная Вода России», к участию приглашают производителей из Кузбасса. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Его цель - поддержать отечественных производителей качественных напитков и помочь в продвижении региональных брендов. Участники могут представить образцы своей продукции в 27 номинациях - от обычной питьевой воды до кваса. Главное условие: товар должен быть произведен строго по российским стандартам.

Кузбасские компании традиционно показывают высокие результаты на этом смотре. Так, на прошлых состязаниях золото получила минеральная вода «Мариинское золото», а напитки от ООО «ПК «Хрустальное» удостоились серебряных и бронзовых медалей. Ранее высшую награду «РОСГЛАВВОДА - Золотой стандарт» завоевала минеральная вода «Щегловская».

Организаторами конкурса выступают Союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции совместно с Российским биотехнологическим университетом. Финал состоится 3 февраля 2027 года в Москве. Заявки от производителей принимаются на официальном сайте проекта до 1 декабря текущего года.

Ранее мы писали, что в Кемерове в День города до Московской площади запустят шаттлы, а еще кузбасские медики сделали переливание крови более безопасным для пациентов.