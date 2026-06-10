Врач из Кузбасса разобрал пользу и вред левокарнитина

Фото: соцсети Константина Сиворонова.

Главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов объяснил, почему L-карнитин стал «хитом лета» и стоит ли его принимать всем подряд.

Это природное вещество помогает организму превращать жир в энергию, поддерживая работу сердца и мозга, а также повышая выносливость.

Однако врач развенчал главный миф: вопреки рекламе, добавка сама по себе жир не сжигает. Чтобы получить эффект, необходим дефицит калорий и активные аэробные нагрузки - бег, плавание или езда на велосипеде. При этом у тех, кто регулярно ест мясо, дефицита этого вещества практически не бывает: суточная норма содержится всего в 400 граммах говядины.

Несмотря на общую безопасность, бесконтрольный прием может привести к неприятным последствиям - от проблем с пищеварением до специфического запаха тела.

Существуют и строгие противопоказания: добавку нельзя принимать беременным и кормящим женщинам, людям с болезнями почек, эпилепсией или индивидуальной непереносимостью. Особую осторожность стоит проявлять диабетикам и тем, кто принимает препараты для разжижения крови.

Эксперт подчеркнул: L-карнитин работает только в движении, а перед началом курса даже здоровому человеку желательно проконсультироваться с терапевтом.

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