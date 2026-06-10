Кузбасс представил свои главные туристические маршруты на форуме в Москве

Фото: пресс-служба АПК.

С 10 по 14 июня на московской ВДНХ проходит масштабный форум «Путешествуй!», где Кузбасс презентует свои возможности для отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

На региональном стенде гостям предлагают готовые путеводители и рассказывают о национальных маршрутах - «Кузбасс в сердце» и «Горная Шория: к детям тайги». Для посетителей подготовили насыщенную программу: этно-музыкант Ирина Кискорова проводит мастер-классы по созданию шорских украшений и демонстрирует горловое пение.

Также на форуме презентовали календарь главных событий региона на 2026 год и возможности Шерегеша как всесезонного курорта. Особое внимание уделили участникам СВО и их семьям - для них подготовили информацию о специальных скидках на проживание в гостиницах и прокат инвентаря.

Как отметил губернатор Илья Середюк, отрасль туризма становится для региона ключевой в развитии несырьевой экономики, привлекая федеральные инвестиции и новых партнеров.

Ранее мы писали, что в Кемерове в День города до Московской площади запустят шаттлы, а еще кузбасские медики сделали переливание крови более безопасным для пациентов.