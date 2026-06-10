В Кузбассе осудили мужчину за изнасилование и убийство женщины в начале «нулевых»

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Гурьевске суд вынес приговор местному жителю за тяжкое преступление, которое оставалось нераскрытым почти четверть века. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Речь идет о событиях 16 января 2002 года: тогда в гаражном массиве города мужчина изнасиловал женщину 1966 года рождения, после чего убил ее, чтобы скрыть следы преступления.

Следствию удалось собрать доказательства вины спустя десятилетия. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 15 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Также после выхода на свободу его передвижения будут ограничены еще в течение года.

На данный момент приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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