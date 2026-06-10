В Кузбассе водитель КАМАЗа получил 4 года колонии за гибель четырех человек в ДТП

Фото: Госавтоинспекции Кузбасса.

Прокопьевский районный суд поставил точку в деле о страшной аварии, произошедшей летом 2025 года. Об этом сообщили в СК, прокуратуре и объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

44-летний водитель КАМАЗа признан виновным в гибели четырех человек. Трагедия случилась на трассе Белово - Коновалово - Прокопьевск, когда мужчина, пытаясь избежать столкновения с обгонявшим его авто, резко вывернул на встречную полосу. В этот момент туда же вернулась «десятка», завершившая маневр. Произошел мощный лобовой удар, шансов выжить у пассажиров легкового авто не было: на месте погибли водитель и три пассажира, среди которых была 16-летняя девушка.

Следователи доказали, что водитель грузовика не контролировал скорость и совершил небезопасный маневр. В суде мужчина признал свою вину лишь частично. В итоге его приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении. Также ближайшие два года осужденному запрещено садиться за руль.

Пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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