Более 75 тысяч кемеровчан проголосовали за объекты благоустройства на 2027 год. Фото: администрация города Кемерово.

Более 75 тысяч кемеровчан проголосовали за объекты благоустройства на 2027 год. Об этом сообщает администрация города.

До 12 июня проходит голосование за объекты благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни». Проект инициирован президентом России Владимиром Путиным.

Чтобы проголосовать, зайдите на сайт, авторизуйтесь через портал «Госуслуги» и выберите территорию. В Кемерове на голосование вынесены 21 объект, охватывающий все районы города. 13 общественных пространств и пешеходных зон, набравших больше всего голосов, будут благоустроены в 2027 году.

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