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НовостиЧто происходит10 июня 2026 10:39

Жительницу Новокузнецка осудят за покушение на поджог полицейского авто

Новокузнечанке грозит срок за покушение на поджог полицейского авто
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Жительницу Новокузнецка осудят за покушение на поджог полицейского авто.

Жительницу Новокузнецка осудят за покушение на поджог полицейского авто.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе завершено расследование уголовного дела против 27-летней жительницы Новокузнецка. Ее обвиняют в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области и прокуратуре региона.

По данным следствия, 12 марта 2026 года женщина подожгла служебный автомобиль у здания отдела полиции. Ущерб составил более 400 тысяч рублей. Злоумышленники обманом заставили ее взять кредиты и перевести им деньги, а затем, запугав обвинениями в финансировании терроризма, заставили совершить поджог. Правоохранители вовремя пресекли преступление.

Следствие собрало достаточно доказательств. Дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения. Женщине грозит до 3 лет 9 месяцев лишения свободна.

Ранее мы писали, что в Кемерове в День города до Московской площади запустят шаттлы, а еще кузбасские медики сделали переливание крови более безопасным для пациентов.