Жительницу Новокузнецка осудят за покушение на поджог полицейского авто. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе завершено расследование уголовного дела против 27-летней жительницы Новокузнецка. Ее обвиняют в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области и прокуратуре региона.

По данным следствия, 12 марта 2026 года женщина подожгла служебный автомобиль у здания отдела полиции. Ущерб составил более 400 тысяч рублей. Злоумышленники обманом заставили ее взять кредиты и перевести им деньги, а затем, запугав обвинениями в финансировании терроризма, заставили совершить поджог. Правоохранители вовремя пресекли преступление.

Следствие собрало достаточно доказательств. Дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения. Женщине грозит до 3 лет 9 месяцев лишения свободна.

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