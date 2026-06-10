Режим работы Сбера 12–15 июня

Сбер поздравляет всех жителей страны с Днем России и сообщает о режиме работы офисов с 12 по 15 июня 2026 года.

12 июня, в пятницу, откроются только дежурные офисы. В субботу, 13 июня, будут открыты отделения, которые обычно работают по субботам. В воскресенье, 14 июня, клиентов обслужат офисы, стандартно работающие по воскресеньям.

Уточнить график конкретного отделения можно в приложениях СберБанк Онлайн (для розничных клиентов) и СберБизнес (для корпоративных клиентов), на сайте банка в разделе «Офисы и банкоматы» или в самих офисах.

Платежи по кредитам физических лиц 12-14 июня будут списываться в штатном режиме. Если дата платежа выпадает на эти дни, его можно внести до первого рабочего дня включительно (15 июня), просрочки при этом не будет.

Если срок действия вклада заканчивается 12 июня, его пролонгируют 13 июня. Пролонгацию вкладов, срок которых истекает 14 июня, перенесут на 15 июня. Если срок действия вклада заканчивается 13 июня, его пролонгируют 13 июня.

Обслуживание корпоративных клиентов в офисах банка осуществляется с ограничениями по отдельным типам операций. Для уточнения информации нужно обратиться в центр поддержки клиентов. Он работает круглосуточно и без выходных. Бесплатные звонки с мобильных телефонов — 0321, с городских - 8 800 5555-777. Также можно получить онлайн-консультацию в клиентском чате, кликнув на значок сообщения в правом нижнем углу главной страницы сайта СберБизнеса. Информация о сервисах, доступных без посещения отделений банка, размещена здесь.

Банкоматы в зонах круглосуточного самообслуживания при офисах продолжат функционировать 24/7. Устройства в торговых центрах и других организациях будут доступны по графику работы этих заведений. При этом большинство финансовых вопросов в любое время можно решить в приложении СберБанк Онлайн - им пользуется 85 млн россиян.

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