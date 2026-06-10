Илья Середюк наградил работников текстильной и легкой промышленности Кузбасса.

В преддверии профессионального праздника лучших работников отрасли чествовали на торжественной церемонии. Губернатор Илья Середюк вручил областные награды 38 труженикам.

Губернатор отметил, что текстильная и легкая промышленность Кузбасса - это современный высокотехнологичный комплекс из более 100 предприятий. На их мощностях производят широкий ассортимент продукции: от базовой спецодежды до инновационных текстильных материалов.

По словам Ильи Середюка, особенно важно, что отрасль активно движется к импортонезависимости региона и страны. Благодаря профессионализму швей, дизайнеров и других специалистов, кузбасская продукция пользуется спросом не только в России, но и за ее пределами. Глава региона отметил, что продолжат системно поддерживать эту отрасль.

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