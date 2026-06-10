Дарья Мартышина и Михаил Быков завершат второй сезон проекта «В главной роли…».

14 июня в 19:00 Театр драмы завершит второй сезон проекта «В главной роли…» встречей с артистами, для которых театр за годы службы стал родным домом –Дарьей Мартышиной и Михаилом Быковым. В нынешнем году они отметили 20-летие совместной жизни. Творческие встречи с ведущими артистами Театра драмы Кузбасса дают возможность задать интересующие вопросы о закулисной жизни, репетиционном процессе, самых вдохновляющих спектаклях, о режиссерах и партнерах по сцене. В ходе диалога артисты могут поведать не только о творческом пути в стенах драматического театра, но и рассказать о своем детстве, юности, семье и увлечениях.

Михаил Быков является артистом Театра драмы Кузбасса на протяжении 26 лет. Его сценическая деятельность характеризуется органичным исполнением ролей и глубоким раскрытием персонажей. Среди его профессиональных качеств отмечаются ироничность, музыкальность, способность к импровизации и природное обаяние. Помимо актерской деятельности, Михаил Быков также занимается режиссурой. Один из его режиссерских проектов – спектакль «Бульвар надежд в осенних листьях».

Дарья Мартышина связана с Театром драмы Кузбасса на протяжении 25 лет. Ее творческий путь в театре начался с исполнения главной роли в спектакле «Эти свободные бабочки». Артистка сочетает в своем исполнении самоиронию, комедийный талант и драматизм. Отмечается ее темпераментность и разноплановость. Дарья Мартышина также имеет опыт режиссерской работы, в частности, она выступила режиссером проекта «Цветаева».

Продолжительность мероприятия составляет 1,5 часа. Возрастное ограничение 12+. В дополнение вечера — фото на память и автограф любимого артиста. Автор идеи и неизменный ведущий – Роман Орлов.