Кузбассовец добился ремонта кровли через Госжилинспекцию

Фото: ГЖИ Кузбасса.

В Белове коммунальщики привели в порядок кровлю многоквартирного дома №24 в 3-м микрорайоне. Сделать это управляющую компанию заставила Госжилинспекция Кузбасса после жалобы одного из жильцов на бездействие организации.

По результатам проверки ведомство привлекло к административной ответственности должностное лицо ООО «Вектор». Компании вынесли постановление по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ и выдали предписание в кратчайшие сроки устранить нарушения.

В настоящее время ремонт мягкой кровли завершен, а наложенный штраф управляющая компания уже оплатила.

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