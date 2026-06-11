В Кемерове ищут пожилого мужчину в синих джинсах и голубой футболке

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» объявили о начале поисков 71-летнего Александра Евгеньевича Кононенко.

Мужчина ушел из дома в Кемерове 10 июня и до сих пор не вернулся. Как отмечают поисковики, пенсионер дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы и голубые глаза. В день исчезновения он был одет в голубую футболку, синие джинсы, белые кроссовки и, предположительно, серую кепку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Александра Кононенко, просят незамедлительно сообщить об этом по телефонам экстренных служб (112) или на горячую линию отряда (8-800-700-54-52.

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