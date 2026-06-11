Будущие звезды сцены из Кузбасса получили стипендии федерального уровня

Фото: архив "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сразу восемь студентов кемеровского филиала РГИСИ удостоились стипендий Союза театральных деятелей России - одной из самых престижных наград для будущих мастеров сцены. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Ранее список стипендиатов традиционно формировался только из представителей столичных вузов, таких как ГИТИС, Школа-студия МХАТ и основной корпус РГИСИ, однако в этом году впервые в него вошли и кузбасские ребята.

Среди отмеченных молодых актеров и режиссеров - Илья Финк, Александра Прокопова, Михаил Лищук, Варвара Ситало, Софья Малахова и Кристина Моллекер. Также высокую оценку получили будущие продюсеры исполнительских искусств Мария Новаковская и Данил Казаков, удостоенные стипендии имени Елены Левшиной.

Илья Середюк отметил, что этот успех подтверждает эффективность региональной системы подготовки творческих кадров. По словам главы региона, новые культурные объекты, которые сегодня активно строятся и развиваются в Кузбассе, будут обеспечены профессиональным и сильным составом специалистов. Губернатор уже поздравил талантливых студентов и их наставников с заслуженной победой.

Ранее мы писали, что Кузбасс представил свои главные туристические маршруты на форуме в Москве, а еще коворкинг Goodline отметил 2 года «дофаминовой вечеринкой».