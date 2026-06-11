«Байкал Сервис» снизил тарифы для городов Западной Сибири

Фото: Пресс-служба ООО «Байкал-Сервис ТК»

По словам регионального начальника отдела продаж ООО «Байкал-Сервис ТК» в Сибири Татьяны Шведовой, сегодня Западная Сибирь играет важную роль в транспортной системе России, выступая важным логистическим узлом и транзитным коридором.

- Развитие транспортной инфраструктуры Сибири является приоритетной задачей как для государственных органов, так и бизнес-сообщества, - отмечает она. - Соответствующие направления закреплены в Стратегии социально экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года, предусматривающей реализацию новых инвестиционных и инфраструктурных проектов. И с учетом геополитического разворота на восток «Байкал Сервис» прогнозирует в ближайшие годы дальнейший устойчивый рост грузооборота в этом направлении.

Томская и Кемеровская области входят в число тех регионов, куда клиенты «Байкал Сервиса» отправляют большие объемы самых разных грузов – от текстильной продукции до запчастей и оборудования.

- Существенную долю в общем объеме отправок занимают перевозки в строительные сети стройматериалов, товаров для декора, каркасной мебели и проч., - добавляет Татьяна Шведова. - Также на фоне роста активности китайских производителей, сменивших ушедшие с рынка европейские и американские бренды, мы наблюдаем увеличение объемов перевозок оборудования и автомобильных запчастей. Наряду с этим, исходя из специфики региона, остается востребованной транспортировка металлических изделий.

Учитывая востребованность и важность этого направления, «Байкал Сервис» подготовил выгодное предложение для клиентов, снизив тарифы на 20% на перевозки грузов в Новокузнецк и Томск из 10 городов, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска и ряда других.

Например, теперь стоимость отправки груза весом 950 кг и объемом 3 куб.м из Москвы в Новокузнецк составляет 32 000 руб., а из Санкт-Петербурга в Томск – 34300 руб.

Воспользоваться этим предложением и узнать подробности вы можете на сайте компании.

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