Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
+25°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 июня 2026 4:07

Новый пищеблок и современная спортплощадка появились в детском лагере в Кузбассе

В киселевском лагере «Совенок» отремонтировали пищеблок и открыли спортплощадку
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: соцсети Ильи Середюка.

Фото: соцсети Ильи Середюка.

В киселевском оздоровительном лагере «Совенок» завершился капитальный ремонт пищеблока. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Столовую оснастили современным оборудованием, а блюда, приготовленные на нем, уже попробовали ребята из первой смены. По словам главы региона, детям обновленное меню понравилось, что является главной оценкой работы.

Одним пищеблоком ограничиваться не стали: на территории лагеря смонтировали новую спортивную площадку и обустроили рекреационные зоны для отдыха.

Илья Середюк подчеркнул, что создание комфортных и безопасных условий для детского отдыха - приоритет для властей, поэтому инфраструктуру загородных лагерей по всему Кузбассу продолжат системно обновлять.

Ранее мы писали, что Кузбасс представил свои главные туристические маршруты на форуме в Москве, а еще коворкинг Goodline отметил 2 года «дофаминовой вечеринкой».