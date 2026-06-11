Новый пищеблок и современная спортплощадка появились в детском лагере в Кузбассе

Фото: соцсети Ильи Середюка.

В киселевском оздоровительном лагере «Совенок» завершился капитальный ремонт пищеблока. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Столовую оснастили современным оборудованием, а блюда, приготовленные на нем, уже попробовали ребята из первой смены. По словам главы региона, детям обновленное меню понравилось, что является главной оценкой работы.

Одним пищеблоком ограничиваться не стали: на территории лагеря смонтировали новую спортивную площадку и обустроили рекреационные зоны для отдыха.

Илья Середюк подчеркнул, что создание комфортных и безопасных условий для детского отдыха - приоритет для властей, поэтому инфраструктуру загородных лагерей по всему Кузбассу продолжат системно обновлять.

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