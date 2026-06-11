Новокузнечанин отправится под суд за посылку с «мюсли»

Фото: архив "КП". Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Новокузнецке завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

В феврале текущего года сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков получили оперативную информацию о готовящемся сбыте запрещенных веществ. Была разработана спецоперация, в ходе которой мужчину задержали прямо в почтовом отделении.

Следователи установили, что фигурант планировал отправить наркотик, спрятав его в упаковке мюсли. Полицейские изъяли сверток. Экспертиза подтвердила, что это был карфентанил массой около двух граммов.

Дело направлено в суд, максимальное наказание по статье - до 20 лет лишения свободы.

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