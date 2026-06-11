В Кузбассе стремительно дорожают бензин и продукты питания

Фото: архив "КП". Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе за первую неделю июня стремительно выросли цены на бензин и некоторые продукты питания. Об этом говорят свежие данные Кемеровостата, зафиксировавшего заметный разгон цен с 1 по 8 июня.

Литр бензина АИ-92 подорожал в среднем на 0,6% и теперь стоит 61,54 рубля, АИ-95 прибавил 0,7% и достиг отметки в 66,40 рубля, а АИ-98 подорожал на 0,4% до 88,06 рубля. При этом весь май цены на топливо оставались относительно стабильными.

Также существенно изменилась стоимость некоторых продуктов питания. Репчатый лук подорожал на 6,1% (с 41,39 до 43,89 рубля за килограмм), капуста - на 3,8% (с 35,66 до 37,89 рубля), картофель - на 3,7% (с 46,23 до 47,95 рубля). Кроме того, в цене прибавили огурцы (+3,6%) и гречка (+1,5%).

Ранее мы писали, что будущие звезды сцены из Кузбасса получили стипендии федерального уровня, а еще коворкинг Goodline отметил 2 года «дофаминовой вечеринкой».