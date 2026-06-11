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НовостиЧто происходит11 июня 2026 5:56

Конфликт из-за ребенка привел к штрафу за оскорбление в Кузбассе

Жительницу Ленинска-Кузнецкого оштрафовали за оскорбление в мессенджере
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинске-Кузнецком местную жительницу привлекли к административной ответственности за оскорбление. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Проверка по заявлению пострадавшей подтвердила факт нарушения. Установлено, что в марте 43-летняя гражданка направила заявительнице сообщение в мессенджере, содержащее оскорбительные выражения, унижающие ее честь и достоинство. Причиной конфликта стали вопросы, связанные с воспитанием общего ребенка правонарушительницы и сожителя оскорбленной.

По постановлению прокурора Ленинска-Кузнецкого суд назначил грубиянке штраф в размере трех тысяч рублей. Постановление суда вступило в законную силу, а штраф уже оплачен.

Ранее мы писали, что будущие звезды сцены из Кузбасса получили стипендии федерального уровня, а еще коворкинг Goodline отметил 2 года «дофаминовой вечеринкой».