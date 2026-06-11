В Ленинском районе Кемерова загорелся грузовик Mercedes

В Ленинском районе Кемерова загорелся грузовой автомобиль Mercedes. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

За дежурные сутки с 10 по 11 июня в Кузбассе произошло 28 пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В Ленинском районе Кемерова загорелся грузовой автомобиль Mercedes (67MS00) на 62 м Проезде. С огнем боролись 9 сотрудников МЧС и 3 единицы спецтехники. В Заводском районе на улице 14 я Линия загорелась баня площадью 12 квадратных метров. Для ликвидации огня на место прибыли 8 спасателей и 2 единицы техники.

В Новокузнецке в Центральном районе на улице ДОЗ вспыхнул легковой автомобиль Volkswagen Touareg. На вызов выехали 4 спасателя и 1 единица техники. Кроме того, пожарно-спасательные подразделения 6 раз выезжали для ликвидации последствий ДТП.

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