Кузбассовец подделал чеки, чтобы скрыть растрату денег по соцконтракту. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Анжеро-Судженске возбуждено уголовное дело против 22-летнего жителя, которого подозревают в мошенничестве с социальным контрактом. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Выяснили, что парень подал в управление соцзащиты заявление и документы для получения государственной помощи на развитие бизнеса. В его бизнес-плане было указано, что он собирается заниматься благоустройством мест захоронения.

На основании предоставленных бумаг комиссия решила выдать мужчине 290 000 рублей. Однако эти деньги он потратил на покупку автомобиля и погашение долга по кредиту. Чтобы скрыть хищение, предприниматель подделал кассовые чеки, указав в них, что купил инвентарь на сумму соцконтракта.

Теперь на кузбассовца завели уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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