В Кузбассе старшее поколение активно осваивает музыкальные нейросети

Фото: пресс-служба Yota.

Россияне все активнее используют нейросети для создания музыки и обработки голоса. С начала 2026 года трафик на такие сервисы вырос более чем на 20%, а время, которое пользователи проводят в них, увеличилось на 45%. Относительно мая прошлого года показатель вырос почти на четверть. Такие данные получили аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.

Популярность ИИ-музыки растет вместе с интересом к нейрокаверам - перепевкам известных песен синтезированными голосами разных артистов. Один из ярких примеров - кавер на «Седую ночь» голосом Канье Уэста, который собрал 29 млн прослушиваний в Shazam.

У жителей Кузбасса самым популярным сервисом для генерации музыки остается Suno - на него приходится 60% от общего объема данных и 87% всего времени, которое пользователи проводят в музыкальных нейросетях. С начала года трафик платформы вырос более чем на 38%. На втором месте - Moises.ai, который помогает разделить любой аудио- или видеофайл на отдельные дорожки - вокал, бас, ударные, гитара. На него приходится 25% трафика. Замыкает тройку сервис Udio, создающий музыку на основе текстовых промтов, с долей около 9%.

Основная аудитория музыкальных нейросетей в Кемеровоской области - пользователи 26-45 лет: на них приходится около половины всего трафика и времени использования. Еще около 20% активности обеспечивают пользователи 46-55 лет. Однако самый заметный рост вовлеченности демонстрируют россияне старше 56 лет.

Фото: пресс-служба Yota.

Несмотря на относительно небольшую долю трафика (13%), в мае прирост трафика составил более 63% год к году. Молодежь 14-25 лет занимает сравнительно небольшую долю в 12%, но именно она чаще задает вирусные тренды. Мужчины используют музыкальные нейросети заметно активнее женщин. Их доля среди пользователей составляет 60%, на них приходится 70% трафика и 77% общего времени в сервисах.

Лидером по объему трафика на AI-музыкальные сервисы оказалась Москва - 24%. На втором месте Новосибирск (6%), на третьем - Санкт-Петербург (4%). В пятерку также вошли Пермь и Самара (по 3%). Далее следуют Екатеринбург, Челябинск и Владивосток - каждый с долей около 2%.

К слову, согласно аналогичному исследованию МегаФона, в Сибири стремительный рост интереса к созданию музыки совместно с ИИ показала Республика Алтай, где объем расходованного мобильного трафика увеличился почти в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако лидерами по количеству потраченных гигабайт в нейросетях стали жители Красноярского края - их доля составила 23%, Кузбасса (17%) и Новосибирской области (15%). Также высокую активность показали пользователи из Алтайского края и Иркутской области.

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