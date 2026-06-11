Кузбассовцы смогут по телефону задать вопросы чиновникам с 15 по 19 июня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Кузбасса могут напрямую обратиться к заместителям губернатора, руководителям исполнительных органов Кузбасса с 15 по 19 июня 2026 года. Оставить обращения можно по телефонам прямой линии.

15 июня на связи будет Петр Яцухно, начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Кузбасса. Задать вопросы можно с 15.00 до 16.00 по телефону: 8 (3842) 58 39 03.

16 июня с 15.00 до 16.00 на вопросы ответит Леонид Старосвет, заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и цифровизации (тел.: 8 (3842) 58 78 61). В это же время можно обратиться к Наталье Чайке, министру труда и социальной защиты Кузбасса, по номеру: 8 (3842) 75 85 85.

17 июня ответит на вопросы Андрей Тарасов, министр здравоохранения Кузбасса. Время для звонков - с 14.00 до 15.00, телефон: 8 (3842) 36 42 84.

18 июня с 10.00 до 12.00 можно связаться с Евгением Бойко, министром лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса (тел.: 8 (3842) 31 21 37), а также с Ириной Васильевой, Уполномоченным по правам ребенка в Кузбассе (тел.: 8 (3842) 34 90 01). С 15.00 до 16.00 на связи будет Глеб Орлов, заместитель губернатора Кузбасса по строительству и жилищно коммунальному хозяйству (тел.: 8 (3842) 36 82 40). С 15.00 до 17.00 ответит на вопросы Роман Соленцов, и. о. министра природных ресурсов и экологии Кузбасса (тел.: 8 (3842) 58 55 56).

19 июня можно связаться с Максимом Садиковым, министром цифрового развития и связи Кузбасса. Звонки принимаются с 15.00 до 17.00 по номеру: 8 (3842) 45 05 99.

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