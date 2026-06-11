Фото: архив КП. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Кемеровчане назвали самые переоцененные профессии. Об этом сообщает РИА «Кузбасс» со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы SuperJob.

Лидирующие позиции в рейтинге заняли депутаты и политики – 17% опрошенных считают, что у них слишком завышены зарплаты. На втором месте директора и руководители (10%).

9% респондентов ответили, что неоправданно много получают программисты, 8% назвали менеджеров, 7% — футболистов, 6% — риелторов, 3% — курьеров. По 2% досталось блогерам и артистам, по 1% - юристам и банковским работникам.

Ранее мы писали, что в Кемерове ограничат движение на проспекте Ленина из-за ремонта теплосетей, а также в КузГТУ избрали нового ректора.