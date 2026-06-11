В Кузбассе обвиняемые в убийстве подростка попытались выйти из СИЗО

Фото: объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

«Охотники» из Крапивинского округа, обвиняемые в убийстве подростка, попытались выйти из СИЗО, однако суд отказал им. Об этом в четверг, 11 июня, сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Сегодня Кемеровский областной суд рассмотрел апелляции адвокатов обвиняемых. Они просили заменить заключение под стражу на более мягкую меру пресечения – домашний арест. Суд оставил апелляционные жалобы без удовлетворения.

Напомним, что в ночь на 31 мая трое мужчин, занимаясь незаконной охотой, обнаружили при помощи тепловизора живую цель, по которой один из приятелей выстрелил. Погибшим оказался 17-летний подросток. Мужчинам было предъявлено обвинение в убийстве из хулиганских побуждений.

Ранее мы писали, что в Кемерове ограничат движение на проспекте Ленина из-за ремонта теплосетей, а также в КузГТУ избрали нового ректора.