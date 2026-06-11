Бастрыкину доложат по делу о похищении 10-летнего мальчика в Кузбассе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава СК России затребовал доклад о расследовании обстоятельств похищения 10-летнего мальчика в Кузбассе. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

В Прокопьевске 19-летний молодой человек и семиклассник похитили пятиклассника. Подростки насильно посадили ребенка в машину и отвезли в гараж. Мальчик смог выбраться и вернуться домой.

По данному факту СУ СК России по Кемеровской области возбудил уголовное дело по статье (незаконное лишение свободы).

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Кемеровской области Борису Базарову представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

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