В Новокузнецке осудят вора, спустившегося с третьего этажа по простыням. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке завершено расследование уголовного дела против ранее судимого 42-летнего жителя. Его обвиняют в краже. Об этом сообщили в ГУ МВД России

В апреле этого года 55-летний житель Новокузнецка обратился в полицию. Он рассказал, что из его квартиры пропали два мобильных телефона, телевизор и портативная колонка. Ущерб составил 54 000 рублей.

Полицейские задержали подозреваемого. Следователь установил, что потерпевший нанял обвиняемого для ремонта. Хозяин квартиры закрыл дверь снаружи и ушел за покупками. Оставшись один, мужчина украл бытовую технику. Чтобы вынести крупные вещи из квартиры на третьем этаже, он связал простыни и спустил имущество с балкона. Затем он покинул квартиру тем же способом.

Телевизор и колонку новокузнечанин сдал в комиссионный магазин, а телефоны продал неизвестному. Вырученные деньги он потратил на личные нужды.

Сейчас дело направлено в суд. Максимальное наказание по статье обвинения - 5 лет лишения свободы.

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