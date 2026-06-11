Экс-руководителя энергокомпании в Кузбассе осудили за ущерб в 355 млн рублей

Фото: объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

В Киселевске суд признал бывшего руководителем ООО «СЭТ-42» виновным в многомиллионном мошенничестве и легализации денежных средств. Об этом в четверг, 11 июня, сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Мужчина, в 2019 году, злоупотребляя доверием руководства филиала ПАО «Россети», не оплатил услуги по передаче электрической энергии. Компании был причинен ущерб в размере более 355 млн рублей! Полученные средства руководитель разместил на депозитных счетах ООО, чтобы получить с них дополнительный доход.

Кроме того, мужчина легализовал более 13 млн рублей, совершая фиктивные сделки через банковские счета родственников и операции с иностранной валютой, страховыми продуктами и ценными бумагами. Также мужчину обвинили в незаконном приобретении цифровых ключей для получения доступа к счетам организации.

Суд признал кузбассовца виновным и назначил 5 лет колонии общего режима со штрафом в размере 200 000 рублей. Кроме того, был сохранен арест на имущество осужденного, его бывшей супруги и ее матери.

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