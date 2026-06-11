В Кемерове пропавшую без вести женщину нашли на остановке

Фото: архив КП. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове нашли пропавшую пенсионерку. Об инциденте рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.

Экипаж Росгвардии заметил бабушку на остановке по улице Красноармейской. По описанию пожилая женщина была похожа на разыскиваемую пенсионерку, ориентировка которой поступила всем правоохранителем. Женщина действительно оказалась числившейся пропавшей без вести 79-летней местной жительницей. Она вышла из дома и в силу своего здоровья не смогла самостоятельно вернуться домой.

Пенсионерку передали полицейским для дальнейшего возвращения домой.

Ранее мы писали, что в Кемерове ограничат движение на проспекте Ленина из-за ремонта теплосетей, а также в КузГТУ избрали нового ректора.