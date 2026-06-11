За добавкой: в Кузбассе пьяный мужчина пробрался в закрытое кафе через окно

Фото: архив КП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Прокопьевске задержали мужчину, пробравшегося в закрытое кафе. Об инциденте рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.

ЧП произошло на улице Вокзальной. Пьяный мужчина, по всей видимости, веселился всю ночь и под утро жаждал продолжения банкета. Однако все увеселительные заведения в районе были уже закрыты. Прокопчанин не растерялся и забрался в закрытое кафе через незапертое окно. Но найти спиртные напитки не получилось - прохожий спугнул нарушителя и сообщил о нем в правоохранительные органы.

Рросгвардейцы нашли мужчину в соседнем дворе. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам органов внутренних дел.

Ранее мы писали, что в Кемерове ограничат движение на проспекте Ленина из-за ремонта теплосетей, а также в КузГТУ избрали нового ректора.