Три дизайнера представят Кузбасс на конкурсе адаптивной одежды «На крыльях»

Фото: пресс-служба АПК.

Сразу три дизайнера представят Кузбасс на федеральном этапе Международного конкурса адаптивной одежды «На крыльях». Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Победительницами окружного этапа стали Елена Литвинова с коллекцией «Свобода движений» (номинация «Адаптивные решения для труда») и Рано Степанова с коллекцией «Взлет» (номинация «Спорт и активная жизнь»). Также в финал прошла Елена Герман с коллекцией «Синергия-V», занявшая третье место в номинации «Адаптивные решения для труда».

Губернатор Кузбасса Илья Середюк отметил, что в регионе работает система поддержки ветеранов СВО, начиная от медицинской и социальной реабилитации и заканчивая трудоустройством и адаптацией жилья. Легче и быстрее адаптироваться к активной гражданской жизни бойцам помогает удобная одежда, которую для них разрабатывают участники фестиваля «На крыльях».

«Главная цель участников фестиваля — обеспечить ветеранов СВО красивой и при этом удобной одеждой, которая учитывает особенности здоровья, в том числе, например, ношение протезов», - отметил глава региона.

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