В Кузбассе мужчина с топором искал жену у соседки

Фото: архив КП. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Таштаголе задержали мужчину, который повредил дверь соседки. Об инциденте рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.

Таштаголец поссорился со своей супругой и решил, что она пошла в гости к соседке. Попросил женщину впустить его в квартиру, но та отказалась. Тогда он взял топор и попытался им взломать дверь. Напуганная хозяйка обратилась за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы задержанного передали сотрудникам органов внутренних дел.

Ранее мы писали, что на ремонт дорог в Кемерове дополнительно выделят 200 млн рублей, а также в КузГТУ избрали нового ректора.