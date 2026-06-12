«Красота, аж дух захватывает!»: кузбасский хоровод украсил Всероссийскую акцию «Родиной горжусь»

Хоровод в исполнении ансамбля народного танца "Молодой Кузбасс". Фото - КемГИК.

Ансамбль народного танца «Молодой Кузбасс» представил хоровод единства под музыкальную композицию «Сибирские кружева».

Хоровод, записанный на видео и выложенный в том числе на сайт КемГИКа, набирает восторженные отзывы. Девушки с танцевальным шагом знаменитого коллектива «Березка» не идут, а словно плывут над землей. Вплетающиеся в «ткань» хоровода-«кружева» сольные номера с каждым кругом все больше вызывают притяжение зрителей.

- Родиной горжусь! – объявили перед танцем участники известного кузбасского ансамбля. А после него добавили, что их участие во Всероссийской акции «…посвящено Дню России и направлено на объединение граждан вокруг общей идеи любви и уважения к Родине, гордости за свою страну, её символы, историю и достижения».

Поясним, Ассоциация добро.рф объявила о запуске Всероссийской акции «#РодинойГоржусь» в честь Дня России, обратившись к россиянам:

- Россия для каждого из нас — территория гордости: кто-то гордится культурой, кто-то нашими Героями, кто-то тем, какой вклад он вносит в развитие страны. Но всех нас объединяет любовь к России – ведь здесь нам есть чем и кем гордиться.

Организаторы пояснили также, что у участников акции будет возможность оказать помощь в сборе и сортировке гуманитарной помощи, выступить на творческом вечере, выставке, патриотической встрече или посодействовать в организации интеллектуальных игр и просветительских мероприятий.