Долгая дорога домой: солдат, пропавший без вести под Сталинградом, «вернулся» 84 года спустя

Кузбасс, село Усть-Чебула. Прощание с солдатом-героем Николаем Аникиным. Фото - ГУ МВД России по Кемеровской области - Кузбассу.

Солдат считался пропавшим без вести 84 года. Но его ждали и помнили, и произошло чудо.

... Нынче в апреле поисковики отряда «Офицер», работая на месте страшных боев – на Орловском выступе Сталинградской битвы, подняли останки красноармейца.

Среди личных вещей солдата оказался, и это редкое везение, старый солдатский медальон. Капсула с бумажным вкладышем. И во вкладыше бойцом написано: он - Аникин Николай Кузьмич. 1920 года рождения. Сибиряк. Из Усть-Чебулы.

Поисковики обратились в ГУ МВД России по Кузбассу – с просьбой помочь найти родных солдата. Нашли, считай, сразу. Елена Селезнева, сотрудник управления по вопросам миграции ГУ МВД Кузбасса, старший лейтенант полиции, вперед уже сердцем зная, чувствуя, что это будет прадед, нашла по архивам и подомовым книгам подтверждение.

И найденный поисковиками солдат Великой Отечественной Аникин Николай Кузьмич оказался, действительно, прадедом Елены по линии мамы.

- Когда формальные процедуры были соблюдены, приняли решение о перезахоронении героя на малой родине. Руководство Главного управления приняло личное участие по доставке останков красноармейца Аникина в Кузбасс, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса. - Кроме того, волгоградские поисковики передали родственникам героя памятный планшет с найденными личными вещами Николая Кузьмича.

Так герой вернулся на родину.

Торжественная церемония прощания прошла в селе Усть-Чебула.

Проводить героя с воинскими почестями собрались члены семьи Николая Кузьмича, сотрудники ГУ МВД области, полицейские из Чебулинского, Мариинского, Тисульского округов, представители военкомата, администрации, земляки, юнармейцы.

- Война не закончена до тех пор, пока не похоронен последний солдат. Наша священная обязанность - чтить память о каждом герое, - сказал на прощании с солдатом Виктор Вологин, зам начальника ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу.

Бойцу отдали последние воинские почести.

Оружейный залп стал точкой в истории солдата Красной Армии Николая Аникина.

Он «шел» домой 84 года и "дошел" благодаря добрым людям.