Самое большое письмо Путину: представители 135 народов Кузбасса отправили видеопослание Президенту

Кузбасс. Кадр из видеописьма Путину. Фото - vesti42.ru.

Кузбасс находится посредине страны. Исторически – на самом большом пересечении веков, путей и судеб.

И Кузбасс – единственный регион на карте России, имеющий форму сердца.

И письмо, ушедшее из Кузбасса в Москву, – от представителей народов, живущих здесь в течение сотен лет в мире и взаимоуважении, - получилось сердечным.

Начали письмо татары. «Нам повезло, мы живем в великой стране».

Продолжила мордва. «Наше государство сильное и суверенное».

Затем белорусы. «Люди в нем добрые и дружные».

Чуваши. «Вместе мы делаем его еще лучше, строим и улучшаем. Если надо, встаем на защиту».

Затем за авторучку взялись удмурты, и появилась строка «Но особенно мы любим Кузбасс».

«Сила нашего региона в угле и металле, - продолжили девочки-телеутки. – Но еще больше - в горячих сердцах наших земляков и нашем единстве».

И дальше башкиры, алтайцы, шорцы, тувинцы… И были Президенту в письме не только строки о России, Кузбассе. Но и теплые слова о Путине и поздравления ему с Днем России.

И почерки спешили, «летели» по белому "полю" письма вверх. На что любой психолог-графолог скажет - про связь почерков и характеров людей, письмо написавших. «Такой полёт строки – это хорошо, это означает устремленность человека в будущее».

А там, где за авторучку брались дети, бывали и ошибки. Но главное в письме - не ровность строки и чистописание, а высказанная мысль и искренность.

... В видеописьме Путину принял участие и Илья Середюк, губернатор Кузбасса. Он сказал про наш регион: "Кузбасс - теплый и гостеприимный дом для 135 народов. И ровно столько слов благодарности мы говорим Вам, Владимир Владимирович".