«И «второе», и десерт»: в Кузбассе народ пробует мороженое со вкусом картофельных оладий

Мороженое со вкусом драников - картофельных оладий. Фото - "Вести - Кузбасс".

«Мороженщики» преподнесли сюрприз. В киосках появилось в вафельных стаканчиках мороженое со вкусом драников.

И еще новинка - мороженое со вкусом пива.

«… попробовал, выраженный вкус картофельных оладий и никаких привычных - ванильного или сливочного - ароматов. Второй раз брать не буду», - поделился корреспондент «Вести-Кузбасс», добавив, что ему мороженое-«драник» досталось в киоске последнее. И что другим покупателям новинки нравятся.

И эксперты пояснили... «Если мороженое - сливочное пиво…, то туда добавляется солод, - рассказала "Вестям-Кузбасс" Екатерина Перелехова, главный диетолог Кузбасса, - солод богат витамином «Б», не содержит алкоголь».

И Андрей Лопатин, главный нарколог Кузбасса, добавил про новинки – маркетинговые ходы. А насчет возрастных рамок пояснил: есть же - и давно - те же конфеты с коньяком и т.д. И мороженое с пивом – «… некий мостик между возрастом, когда алкоголь ещё нельзя».