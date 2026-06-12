«Так вот он какой, кузбасский динозавр!»: палеонтологи по малой косточке определили большую 15-метровую длину завропода

Кузбасс. 2025 год. Работа палеонтологической экспедиции на Шестаково-3. Фото - Кузбасский краеведческий музей.

Крупнейшее в России, кузбасское «шестаковское» «кладбище» динозавров приоткрыло ученым еще одну тайну.

На Шестаково-3 (на палеонтологическом раскопе в двух с половиной километрах к юго-востоку от деревни Шестаково) в 2023-м экспедиция кузбасских и питерских палеонтологов нашла малую берцовую кость завропода.

Растительноядного крупного динозавра с длинной шеей.

Кость с тех пор хранится в Кузбасском краеведческом музее.

Ее морфологическому описанию и обсуждению возможной принадлежности и посвящена статья российских палеонтологов Аверьянова, Скучаса, Слободина и Владимировой «Малая берцовая кость завропода из нижнего мела Кузбасса» в вышедшем номере «Палеонтологического журнала».

Исследователи пишут: максимальная длина сохранившегося фрагмента кости 44,5 см. Это примерно две трети настоящей длины. А полная длина кости была примерно 62,8 см.

Затем, сравнив по всем параметрам с подобными "вещдоками" от других завроподов из других точек мира, ученые отнесли «нашего» завропода к семейству Эухелоподид.

Но серия хвостовых позвонков, найденная рядом, было не характерной.

И палеонтологи пришли к выводу – «в шестаковском комплексе существовало два разных таксона завропод: эухелоподид и титанозавр».

И что "наш" исследуемый динозавр был взрослым и, значит, достиг своих максимальных размеров.

Но какую же он имел длину тела?

Определяя ее, палеонтологи взяли за основу данные еще одного завропода – только аргентинского (Dreadnoughtus schrani Lacovara et al.). У того – один из наиболее полных скелетов, и длина его тела «оценивается в 26 метров», а «длина малой берцовой кости 103 см».

А так как реконструируемая длина малой берцовой кости у «нашего» (кузбасского) завропода примерно 62,8 см. То длина тела могла быть примерно 15,9 метра. Таким образом, это был средний по размерам завропод, пишут палеонтологи в своих выводах в "Палеонтологическом журнале".