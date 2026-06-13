Фестиваль «Прогеш» дал старт летнему сезону в Шерегеше

Илья Середюк подчеркнул, что Шерегеш становится всесезонным курортом.

12 и 13 июня в СТК «Шерегеш» в пятый раз проходит фестиваль «Прогеш». Это событие традиционно открывает летний туристический сезон, предлагая широкий выбор развлечений - от экстремальных соревнований до семейного отдыха на свежем воздухе.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк подчеркнул, что Шерегеш становится всесезонным курортом. Здесь уже открыты бассейны, веревочные парки, хаски-парк, ферма альпак, проложены трекинговые и веломаршруты, экотропы. Развивается сеть кафе и ресторанов, модернизируются зоны отдыха, строятся новые гостиницы. Рост туристической популярности - важный фактор экономического развития Кузбасса. Глава региона отметил, что делают все, чтобы гостям было интересно и комфортно, развивают инфраструктуру - от спортивных объектов до семейных пространств.

Для участников подготовили насыщенную программу: трекинг по живописным тропам, велосипедные и квадроциклетные маршруты, вечерние мероприятия.

Ранее мы писали, что на ремонт дорог в Кемерове дополнительно выделят 200 млн рублей, а также в КузГТУ избрали нового ректора.