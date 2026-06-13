В Кемерове задержан «пассажир-мошенник», который обманывал жителей ради денег. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В полицию Кемерова обратились двое жителей. Они рассказали, что их обманули, похитив деньги. Общий ущерб составил около 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний мужчина. Выяснилось, что он знакомился с людьми на улице, входил в доверие и просил занять деньги якобы для покупки билета на автобус. Он уверял, что вернет деньги сразу по приезду, но вместо этого распорядился чужими деньгами в своих интересах.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела о мошенничестве. По этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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