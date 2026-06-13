В Кемерове задержали работницу супермаркета, похитившую деньги из сейфа

В Кемерове полицейские задержали работницу супермаркета, похитившую деньги из сейфа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В дежурную часть отдела полиции «Ягуновский» обратился представитель службы безопасности супермаркета. Он рассказал, что из сейфа в офисном помещении украдено 5000 рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Полицейские установили и задержали подозреваемую. Ей оказалась 18-летняя работница магазина. В рамках своих должностных полномочий она имела доступ к деньгам в сейфе и могла ими распоряжаться.

Девушка дождалась, когда за ней никто не будет наблюдать, открыла сейф, спрятала под телефон купюры и вышла. Полицейские изъяли видео с камеры, зафиксировавшей момент преступления. Похищенные деньги подозреваемая потратила.

Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Максимальное наказание - 6 лет лишения свободы.

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