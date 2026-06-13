Салаир отмечает 400 лет: Илья Середюк поделился историей о выдающейся жительнице

Губернатор Кузбасса рассказал о выдающейся жительнице Салаира.

В день 400-летия Салаира губернатор Кузбасса Илья Середюк поделился историей о выдающейся жительнице - Валентине Михайловне Вагайцевой.

Валентина Михайловна в 1956 году приехала на Салаирский прииск как молодой специалист-химик. Она внесла значительный вклад в развитие золотодобычи. В 70-е годы ее исследовательский отдел спас предприятие от закрытия, внедрив новую, более рентабельную технологию обработки руды.

Сегодня Валентине Михайловне 87 лет. Она продолжает сохранять и пополнять историю города и местных производств. Она собрала огромное количество архивных материалов: фотографии, газетные вырезки, воспоминания коллег. Даже есть образец трудовой книжки 1939 года.

Валентина Михайловна считает, что и ее десяти правнукам, и всей молодежи Кузбасса важно знать историю родного края. Это знание станет прочной основой для создания успешного будущего.

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